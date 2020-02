Cecchinato e Fognini subito out a Baires e Rotterdam

Subito fuori Marco Cecchinato, eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Buenos Aires dallo spagnolo Roberto Carballes con il punteggio di 6-4 7-6.

Oltre alla sconfitta, il tennista palermitano - campione uscente - sulla terra argentina uscirà anche dai primi 100 giocatori del ranking mondiale.

Semaforo rosso anche per Fabio Fognini impegnato al primo turno del torneo 'ABN AMRO' di Rotterdam. Il 32enne di Arma di Taggia, n.11 Atp e quinta testa di serie, è stato sconfitto (anche per un problema al ginocchio sinistro) in due set per 6-3 6-3 dal russo Karen Khachanov, n.17 del ranking mondiale.