Australian Open, domenica la finale Djokovic-Thiem

Sarà tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, domenica, la finale degli Australian Open, primo Slam dell'anno, in corso sul cemento di Melbourne: l'austriaco, numero 5 del mondo, ha battuto in semifinale in quattro set il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 7, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4). Ieri Djokovic, n.2 Atp, aveva superato Roger Federer (n.3) con un netto 7-6, 6-4, 6-3.

Domani, nel frattempo, sarà la volta della finale femminile con la sfida tra l'americana Sofia Kenin e la spagnola Garbine Muguruza. Quest'ultima (attualmente n. 32 del ranking, ma con un lontano passato da n.1) ha conquistato il pass decisivo battendo a sorpresa la numero 4 del mondo, la romena Simona Halep, con il punteggio di 7-6 (8), 7-5. Anche la Kenin (n.15 Wta) aveva ribaltato il pronostico vincendo la sua semifinale contro la n. 1 del mondo, idolo di casa e favoritissima per la vittoria finale, l'australiana Ashleigh Barty: 7-6, 7-5.