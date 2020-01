Tennis: Australia, a sorpresa Kenin prima finalista donne

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La giovane tennista statunitense Sofia Kenin è la prima finalista degli Australian Open, dopo aver battuto in semifinale la numero 1 del mondo, l'australiana Ashleigh Baty con il punteggio di 7-6 7-5 in meno di due ore di gioco. La 21enne Kenin, attualmente numero 15 della classifica mondiale, affronterà in finale la vincente della seconda semifinale, dove si sfideranno la romena Simona Halep (n. 4 del ranking) e la spagnola Garbine Muguruza (32) (ANSA).