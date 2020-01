Tennis: in Australia Kuznetsova battuta, Giorgi al terzo turno

Impresa di Camila Giorgi agli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. La marchigiana si è qualificata al terzo turno del torneo, battendo nettamente la russa Svetlana Kuznetsova: di 6-3, 6-1 il punteggio finale per la Giorgi che prosegue la propria avventura al di là dell'oceano, dove il clima continua a fare le bizze. Gli organizzatori dello Slam, infatti, sono stati costretti a far slittare di alcune ore i match a causa di una pioggia di sabbia che ha reso impraticabili i campi.