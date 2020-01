Australian Open, sfida Gauff-V. Williams

Definiti i sorteggi nel torneo femminile agli Australian Open di tennis. Il primo turno riserva un'inedita e interessante sfida tra la campionessa più giovane, la 15enne Coco Gauff (n. 66), e quella più anziana, la 39enne Venus Williams (n. 55). Anche la regina del tennis mondiale Serena Williams, ormai 38enne, debutterà contro una giovanissima, il sorteggio infatti le ha riservato la 18enne e promettente russa Anastasia Potapova (n. 90). La numero uno attualmente in carica, Ashleigh Barty esordirà contro l'ucraina Lesia Tsurenko che a Melbourne non è mai andata lontano. La giapponese Naomi Osaka, a lungo numero uno e oggi numero 3 del ranking, affronta la ceca Marie Bouzkova (n. 59). In avanti potrebbe trovare Serena Williams In campo a Melbourne anche due italiane: Jasmine Paolini (n. 94 del ranking) al primo turno giocherà contro la russa Anna Blinkova (n. 58) , mentre Camila Giorgi se la vedrà con una proveniente dalle qualificazioni.