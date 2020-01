Tennis: Auckland, Giorgi eliminata da Serena Williams

Inizio di stagione non felice per la tennista italiana Camila Giorgi, che questa notte è stata eliminata al primo turno del torneo di Auckland, battuta dalla fuoriclasse statunitense Serena Williams. La giovane marchigiana ha perso per 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco, nonostante si sia battuta bene. Ma contro la supercampionessa americana, a lungo numero uno del tennis mondiale, non c'è stato niente da fare.