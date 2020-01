Tennis: 2020 parte male, Sinner fuori al Challenger Canberra

Parte con una sconfitta il 2020 di Jannik Sinner. Il 18enne tennista azzurro è stato infatti eliminato all'esordio nell'Apis Canberra International, torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 162.480 dollari che si sta disputando sul cemento di Bendigo, in Australia, dove è stato spostato a causa degli incendi che da giorni stanno devastando Canberra e altre zone del Paese. L'altoatesino, numero 78 del ranking mondiale e terza testa di serie, è stato sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori, numero 121 Atp, 20enne di Helsinki, altro next gen, che si è imposto per 6-3 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Domani esordirà direttamente al secondo turno anche Andreas Seppi, secondo favorito del seeding: il 35enne di Caldaro sfiderà il cinese Zhe Li, numero 209 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser.