Tennis: Kyrgios in lacrime per incendi in Australia

Ace e lacrime per Nick Kyrgios nella giornata d'esordio dell'Atp Cup. Il giocatore dell'Australia, uscito vittorioso nel match contro il tedesco Struff, si è commosso nella conferenza stampa parlando dei devastanti incendi che imperversano nel Paese. "E' davvero dura assistere a quanto sta avvenendo. La mia città natale, Canberra, ha l'aria più tossica al mondo. È triste", ha detto Kyrgios, molto impegnato nel raccogliere fondi per le persone colpite, tanto da aver deciso di donare 200 dollari per ogni servizio vincente nelle partite che disputa a gennaio. Solo oggi, con 20 ace, ha messo insieme quattromila dollari.

"Non mi interessano i complimenti - ha affermato parlando della sua iniziativa, che coinvolge tanti tennisti australiani -. Abbiamo la capacità e la volontà di fare qualcosa. Il ricavato andrà a tutte le famiglie, ai vigili del fuoco, agli animali". Kyrgios parteciperà mercoledì 15 gennaio ad una esibizione appositamente organizzata a Melbourne per raccogliere fondi, evento cui parteciperanno tennisti non solo australiani.

Anche gli altri sport si stanno mobilitando nel Paese. I fantini più importanti, ad esempio, hanno annunciato che daranno in beneficenza tutte le vincite accumulate durante questo mese.