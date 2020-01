Tennis, Atp Cup: Shapovalov batte Tsitsipas

Sono stati i belgi di David Goffin i primi a scendere in campo ma i canadesi di Denis Shapovalov, capace di battere all'esordio Stefanos Tsitsipas, i primi a vincere il loro incontro alla Atp Cup, inedita manifestazione a squadre che apre la stagione del tennis professionistico nelle tre sedi australiane di Brisbane, Sydney e Perth.L'apertura era infatti in calendario alla Ken Rosewall Arena di Brisbane e sulla carta si trattava di un match senza storia tra il Belgio di David Goffin, n.11, e Steve Darcis e la Moldavia di un solido Radu Albot, n.46, che però aveva come compagno l'inesperto Alexander Cozbinov n. 818 del ranking Atp, mai vincitore di un singolo match nel circuito.

Le cose però non sono andate lisce come previsto e Cozbinov ha ingaggiato una battaglia-maratona con il veterano Darcis, durata 3 ore e 10 minuti (6-4 6-7(4) 7-5 il risultato) che ha costretto Goffin a soffrire a lungo in panchina prima di regolare brillantemente la pratica Albot, con un netto 6-4 6-1, in un'ora e 22 minuti. Prima di lui ha avuto modo di alzare le braccia al cielo, sul campo centrale della Pat Rafter Arena di Brisbane, Denis Shapovalov, n.15 Atp, che l'ha spuntata in due set, entrambi conclusi al tie break sul n. 6 del mondo Tsitsipas.

Nel match che interessa l'Italia da vicino, quello tra Stati Uniti e Norvegia, inseriti nello stesso girone di Italia e Russia, gli americani si sono complicati la vita.

John Isner, il bombardiere da 2 metri e 8 centimetri di statura, n.19 del mondo era favorito contro Casper Ruud, n. 54, recente protagonista delle Next Gen Atp Finals di Milano. Ma il giovane figlio d'arte (suo padre Christian è stato top 100) ha mostrato ulteriori progressi e ingaggiato una lotta durissima con il colosso statunitense. Non sono bastati a Isner 33 ace e nemmeno due match-point nel tie-break del secondo set. A un passo dal baratro Ruud ha reagito da campione. Ha ribaltato l'esito del tie-break vincendolo 12-10 e ha lottato punto a punto nella terza partita strappando il servizio all'avversario proprio sul 6-5, quando si stava prospettando un ulteriore tie-break. Ora la sfida si decide con il doppio: gli americani Austin Krajicek e Rajeev Ram affrontano Ruud e Durasovic.