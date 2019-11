Panatta: "Vittoria Spagna? Coppa Davis è altra cosa"

"Ma quale coppa Davis? Quella non è la coppa Davis, quella è un'altra cosa". Adriano Panatta, ex campione azzurro del tennis, lo ha detto oggi a Padova a margine di un incontro con le scuole, commentando la vittoria della Spagna nella finale di Madrid. Panatta, molto critico verso la nuova formula del torneo, ha aggiunto: "Hanno vinto gli spagnoli, benissimo, bella manifestazione. Probabilmente la vera coppa Davis l'avrebbero vinta comunque, per cui non c'era bisogno".