Davis: fuori Djokovic e la Serbia, sorride la Russia

La Russia batte la Serbia 2-1 e centra la prima semifinale di Coppa davis dal 2008. Nel doppio decisivo, dopo le vittorie di Rublev su Krajinovic e di Djokovic su Khachanov, la coppia russa approfitta dello scarso affiatamento degli avversari (Djokovic e Troicki) e si impone in tre set col punteggio di 6-4 4-6 7-6 con la coppia serba che non riesce a sfruttare 3 match. In semifinale, la Russia affronterà il Canada.