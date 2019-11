Atp Finals, Berrettini ko, vince Federer

Seconda sconfitta per Matteo Berrettini alle Atp Finals in corso a Londra. L'azzurro è stato battuto da Roger Federer con il punteggio di 7-6 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco.



"Sono soddisfatto, per quanto lo si possa essere dopo una sconfitta": e' un bilancio a sorpresa quello di Matteo Berrettini dopo il ko con Federer, il secondo nel girone di ferro delle Atp Finals per il tennista italiano. "Ho avuto le mie chance e ho messo a segno anche grandi colpi. Quando sono rientrato negli spogliatoi la prima cosa che ho detto al mio team è che voglio riuscire a battere questi campioni. Oggi penso di aver dimostrato che posso giocarmela. Ma, con tutto il rispetto, voglio di più".