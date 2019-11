Tennis: Sinner in finale Next Gen Atp

Continua il momento magico di Jannik Sinner. Il 18enne tennista azzurro ha conquistato la finale delle Next Gen Atp Finals in corso a Milano, battendo il serbo Miomir Kecmanovic 2-4, 4-1, 4-2, 4-2. Domani in finale incontrerà l'australiano Alex De Minaur che ha eliminato lo statunitense Frances Tiafoe.