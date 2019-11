Tennis, Atp Finals: Berrettini con Federer-Djokovic

Sorteggio sfortunato per Matteo Berettini nelle Atp Finals, in programma a Londra da domenica. L'azzurro giochera' nel gruppo Borg con Roger Federer, Novak Djokovic e Dominique Thiem. Nell'altro gruppo, l'Agassi, si affronteranno il nuovo numero 1 al mondo Nadal, Zverev, Tsitsipras, Medveded

"E' il sogno di tutta una vita, il mio e' stato un percorso costante e regolare: me lo sono meritato al cento per cento...". Così Matteo Berrettini attende il sorteggio delle Atp Finals di tennis, in programma oggi a Londra. "Partecipare a un torneo del genere - ha detto il tennista romano, a Sky - è quello che sognavo quando da bambino i miei genitori mi portavano in giro per Roma, e poi per l'Italia, per i primi tornei. Ricordo ancora l'emozione di quando disputavo una finale Under 16, e ora mi ritrovo su questi campi...Dedico questo traguardo a tutti quelli che mi hanno voluto bene da quando ero un bambino magrolino che giocava bene di dritto e si faceva male ogni tre per due". Berrettini ha un altro motivo di soddisfazione: "Vedere che tanta gente, con il mio exploit, si appassiona al tennis o riscopre una vecchia passione".