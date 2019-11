Wta Finals: Pliskova 4/a semifinalista

Karolina Pliskova è la quarta e ultima tennista ad approdare alle semifinali di Shenzhen dove sono in corso le Wta Finals. La ceca, n.2 del ranking, ha sconfitto per 6-0 2-6 6-4 la rumena Simona Halep, n.5 Wta, garantendosi il secondo posto nel girone ed il passaggio in semifinale. In precedenza l'ucraina Elina Svitolina, n.8 Wta e campionessa in carica, già sicura del primo posto nel girone, aveva battuto per 7-5 7-6 la statunitense Sofia Kenin, n.12 del ranking, seconda riserva delle Finals, subentrata alla canadese Bianca Andreescu, n.4 Wta, ritiratasi per un infortunio al ginocchio sinistro mercoledì nel match contro la Pliskova.

Nelle semifinali in programma domani la Svitolina affronterà Belinda Bencic mentre la Pliskova dovrà vedersela con Ashleigh Barty.