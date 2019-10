Rafa Nadal e la fidanzata di sempre, nozze blindate

Inaccessibile via terra, a meno che non si abbia un permesso speciale, e pressoché impossibile da fotografare dal mare. E' 'Sa Fortalesa', esclusiva tenuta con castello del 17esimo secolo, a Maiorca, dove sabato Rafa Nadal convolerà a nozze con la fidanzata di sempre, Maria Francisca Perellò. Nozze all'insegna del glamour, ma soprattutto della riservatezza per un campione del tennis che ha fatto della privacy la sua bandiera. A tutti gli invitati - tanti i vip, dal re emerito Juan Carlos al cestista Pau Gasol e il portiere Iker Casillas - e' stato chiesto di non portare i cellulari alla cerimonia. Obiettivo, evitare la diffusione di foto non autorizzate.

Nadal e Maria Francisca, 'Mery' per gli amici, vogliono una cerimonia intima e lontana dai riflettori, così come è stata la loro love story, nata ben 14 anni fa quando entrambi erano adolescenti. La futura sposa - amica di scuola della sorella del tennista, Maribel, che li presentò - non ha profili social e si occupa, insieme alla famiglia del tennista, della Fondazione Nadal dopo essersi laureata in Amministrazione di Impresa e aver lavorato in diverse società per alcuni anni a Londra. Una giovane discreta, che però ha accompagnato il tennista in tutti i campi del mondo.

'Sposerò due persone che si amano', ha commentato con semplicità Tomeu Català, il sacerdote che celebrerà quello che è già stato definito dalla stampa spagnola come 'il matrimonio dell'anno'. Català non ha mai visitato 'Sa Fortalesa', la magnifica location della cerimonia, che per lui sarà una sorpresa. La dimora di quasi 90mila metri quadri - che ha ospitato le nozze di altri celebrities, come il calciatore del Real Madrid, Gareth Bale, e il giocatore di basket, Rudy Fernandez - è stata pure set di diversi film e serie tv, tra cui 'Cloude Atlas' e 'The Night Manager'.