Berrettini ko, Zverev in finale Shanghai

Sfuma il sogno di Matteo Berrettini nel torneo Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro è stato sconfitto in semifinale dal tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Il n.6 al mondo domani affronterà il russo Daniil Medvedev per il titolo.