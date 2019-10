Tennis: Shangai, fuori Djokovic e Federer

Fuori Djokovic e Federer, eliminati ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Shanghai entrambi in tre set da Tsitsipas e Zverev. Lo svizzero, n.2 del tabellone, segue così il destino di Novak Djokovic, eliminato anche lui in vista delle semifinali dal greco Stefanos Tsitsipas. Zverev, testa di serie n.5, se la vedrà col vincente del match tra Matteo Berrettini e l'austriaco Dominik Thiem.

Grande impresa di Stefanos Tsitsipas che al torneo di Shangai ha messo fuori gioco Novak Djokovic, re incontrastato del tennis mondiale, e ha guadagnato così un posto in semifinale. Il greco ha avuto la meglio sul campione serbo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 e ha così rispedito a casa il favorito numero uno del torneo. In semifinale Tsitsipas se la vedrà con il russo Daniil Medvedev che all'alba di oggi (ora italiana) aveva eliminato battuto e eliminato Fabio Fognini. Il 21enne greco, attualmente n. 7 del ranking, ha giocato da grande campione: perso nettamente il primo set non si è disunito davanti al n. 1 del mondo e anzi ha cominciato una lenta rimonta che alla fine è diventa inarrestabile, costringendo Djokovic a una resa inaspettata. E' la seconda volta che Tsitsipas batte il più quotato avversario. Con i punti conquistati grazie all'accesso alle semifinali, Tsitsipas ha definitivamente guadagnato anche un posto nelle Finals di Londra.