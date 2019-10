Tennis, Berrettini e Fognini ai quarti di Shangai

Fabio Fognini e Matteo Berretini accedono ai quartidi finale del torneo di Shanghai. Il tennista ligure ha battuto il russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-3 7-5. Per l'azzurro è stata la rivincita a sette giorni dalla sfida nei quarti del "China Open", vinta in rimonta dal 23enne moscovita. Per Fognini doppia soddisfazione, la vittoria sul russo vale infatti punti preziosi per le Finals di Londra. Anche Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del torneo di Shangai, penultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano si è liberato in due set dello spagnolo Roberto Bautista Agut, con il punteggio di 7-6 6-4. Per il 23enne romano è la prima volta dei quarti a Shangai, e con i punti ottenuti con questa vittoria consolida la sua corsa a un posto nelle Finals di Londra.