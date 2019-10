Shangai, esordio vincente per Berrettini

Ottimo esordio di Matteo Berrettini al torneo 'Shangai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7 milioni e mezzo di dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale ed undicesima testa di serie, in piena corsa per le Finals di Londra (e con un pensierino anche alla top ten), ha sconfitto con il netto punteggio di 6-2 6-1, in appena un'ora di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 Atp. Per Berrettini, semifinalista degli ultimi Us Open, si tratta della vittoria numero 36 in questa stagione (contro 18 sconfitte) che gli ha già regalato due titoli ATP a Budapest e Stoccarda, oltre alla finale a Monaco di Baviera.