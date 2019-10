Tennis, sempre Djokovic re del mondo

Il tennista serbo Novak Djokovic per la 272ma settimana si conferma re mondiale della racchetta.

Nella nuova classifica Atp, che si basa sui risultati delle ultime 52 settimane, il fuoriclasse , che occupa la prima posizione dal 5 novembre dell'anno scorso, precede altri due mostri sacri del tennis mondiale, Rafa Nadal e Roger Federer, tallonati dall'emergente russo Daniil Medvedev.

Primo degli italiani è Fabio Fognini, in dodicesima posizione, davanti a Matteo Berrettini 13mo. Invariata la top ten mondiale Atp, con l'austriaco Dominic Thiem al quinto posto, davanti al tedesco Alexander Zverev, seguito dal greco Stefanos Tsitsipras e dal giapponese Kei Nishikori.

Nella top 100 ci sono altri italiani: Lorenzo Sonego (55), Marco Cecchinato (69) che però perde 4 posizioni, Andreas Seppi (72), Stefano Travaglia (85), Thomas Fabbiano (91) e Salvatore Caruso (98).



Per la quinta settimana consecutiva (e la dodicesima complessiva) l'australiana Ashleigh Barty è in testa nella classifica mondiale del tennis. Sale di una posizione la ceca Karolina Pliskova, che scavalca la giapponese Naomi Osaka e va a occupare la seconda piazza Wta. Molto lontane le italiane, il miglior piazzamento è quello della marchigiana Camila Giorgi, 63ma, poi Jasmine Paolini 116ma. Al quarto posto l'ucraina Elina Svitolina, davanti alla canadese Bianca Andreescu che sorpassa l'ex regina Simona Halep, scivolata al sesto posto. Nella top ten c'è posto anche per Serena Williams, ora nona, davanti alla svizzera Belinda Bencic. Completano il quadro delle prime dieci la ceca Petra Kvitova, settima, e l'olandese Kiki Bertens, ottava.