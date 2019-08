Us Open: 3-0 a Chung, Nadal agli ottavi

Rafa Nadal si qualifica per gli ottavi di finale dell'Us Open battendo in tre set il sudcoreano Hyeon Chung, n.170 Atp, col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Poco più di un allenamento per lo spagnolo, testa di serie n.2 nel quarto slam stagionale. Al prossimo turno, Nadal se la vedrà con il vincitore del match tra lo statunitense John Isner e il croato Marin Cilic.