Us Open: Sonego e Fabbiano eliminati

Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano non sono riusciti a imitare gli exploit di Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi, mancando entrambi l'accesso al terzo turno dell'Us Open, quarto e ultimo slam stagionale. A Flushing Meadows, il piemontese è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Pablo Andujar (6-2, 6-4, 6-2) senza opporre troppa resistenze, mentre il pugliese Fabbiano ha sprecato un vantaggio di due set, subendo la rimonta da parte del kazako Alexander Bublik che si è imposto 6-7, 5-7, 6-4. 6-3, 6-3. Sugli altri campi, nella notte italiana l'australiano Nick Kyrgios ha inflitto un netto 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) al francese Antoine Hoang, mentre Rafa Nadal ha avuto vita facile ad accedere al terzo turno grazie alla rinuncia per infortunio dell'australiano Thanasi Kokkinakis.

Avanti anche il croato Marin Cilic, il francese Gael Monfils e il sudcoreano Hyeon Chung, che ha eliminato in cinque set (1-6, 2-6, 7-5, 6-3, 7-6) in rimonta lo spagnolo Fernando Verdasco, n.34 Atp.