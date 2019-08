Tennis: a Cincinnati Medvedev sorprende Djokovic, è in finale

Sono Daniil Medvedev e David Goffin i finalisti del torneo Master 1000 di Cincinnati. In semifinale l'impresa l'ha fatta il russo che, sotto 3-6, 2-3, ha avuto la forza di cambiare il volto del match e, soprattutto forzando la seconda di servizio, è riuscito a rimontare e sconfiggere il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, con un doppio 6-3. Medvedev è il primo russo che arriva in finale al Western&Southern Open.

Alla terza finale in tre settimane consecutive, incontrerà Goffin per la terza volta quest'anno. L'ha sconfitto all'Australian Open, mentre il belga ha vinto negli ottavi a Wimbledon pur trovandosi sotto 1-4 al quinto set. Goffin, che ha perso un solo set nel torneo, ha avuto vita facile (6-3, 6-4) sul francese Richard Gasquet, arrivato alla semifinale con le gambe in riserva, dopo i tre set giocati contro Agut.