Wimbledon, bagno di folla per Halep

Simona Halep, vincitrice dell'ultimo torneo di Wimbledon, è ritornata in Romania raccogliendo il meritato tributo dei suoi fan. La tennista di Costanza ha esposto il trofeo appena conquistato nell'Arena Nazionale di Bucarest davanti a oltre diecimila supporter entusiasti per una vittoria storica. Halep, che qualche giorno fa ha anche ricevuto la notizia della nomina a Cavaliere della Repubblica da parte del presidente Klaus Iohannis, è la prima tennista della Romania ad aver vinto Wimbledon, impresa che non era mai riuscita nemmeno all'indimenticato Ilie Nastase. "Vi ringrazio per l'incredibile calore e l'energia positiva che mi avete trasmesso - ha detto Halep ai suoi tifosi -. La cosa più importante nella vita è credere in se stessi, in tal modo possiamo realizzare qualsiasi cosa. Spero che il mio risultato spinga tanti bambini romeni ad intraprendere questo meraviglioso sport".