Tennis: Atp, Djokovic ancor più n.1, Fognini sale 9/o posto

Novak Djokovic sempre più n.1 e Fabio Fognini al 9/o posto. Lo dice la classifica pubblicata oggi dall'Atp, dopo il torneo di Wimbledon, che vede il tennista azzurro guadagnare una posizione. Conferma per Matteo Berrettini al 20/o posto, mentre Marco Cecchinato riguadagna una posizione, è ora 40/o. Con il successo ai Championship consolida il primato Novak Djokovic, alla 36/a settimana consecutiva al comando (la 260/a complessiva: è quinto nella speciale classifica), sempre con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal. In terza posizione Roger Federer che, sull'erba londinese, ha sfiorato la conquista del 21/o Slam, poi Dominic Thiem, Alexander Zverev e il Next Gen Stefanos Tsitsipas, il cui 6/o posto è ora insidiato da Kei Nishikori. Esce dai primi dieci il sudafricano Kevin Anderson (nel 2018 finalista a Londra) e questo consente di guadagnare una posizione al russo Karen Khachanov (ora 8/o) e a Fognini, ora nono. Corona il sogno di entrare in top ten anche l'altro russo Daniil Medvedev.