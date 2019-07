Wimbledon: Berrettini show accede agli ottavi

Matteo Berrettini piega l'argentino Sebastian Schwartzman al quinto set e si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbeldon. Il 23enne romano dopo una battaglia show sull'erba londinese durata quasi 4 ore e mezza ha vinto per 6-7 7-6 4-6 76 6-3 e dopo aver annullato tre match point dell'argentino nel quarto set.

Roger Federer raggiunge gli ottavi di finale a Wimbledon. Il campione svizzero ha battuto in tre set il francese Lucas Pouille con il punteggio di 7-5 6-2 7-6 (4). Nel prossimo turno, il fuoriclasse svizzero troverà proprio Matteo Berrettini.

Tutto facile per Rafa Nadal che stende in tre set il francese Jo-Wilfried Tsonga e vola agli ottavi di finale di Wimbledon. Partita senza storia con il n.1 del mondo e 3 del seeding, che ha sconfitto il transalpino, sceso al n.72 del ranking, in tre set per 6-2 6-3 6-2. Nel prossimo turno, Nadal affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Joao Sousa e il britannico Daniel Evans.