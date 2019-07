Wimbledon: Djokovic facile, Wawrinka fuori

Tutto facile per Novak Djokovic che ha battuto in tre set (6-3, 6-2, 6-2) lo statunitense Denis Kudla, qualificandosi per il terzo turno dei Championship, sui campi di Wimbledon. Il serbo, n.1 del mondo, ha liquidato l'avversario in solo 1h33', dopo un parziale di 5-0. 'Nole' nel terzo turno se la vedrà contro il polacco Hubert Hurkacz, che ha vinto in rimonta in quattro set sull'argentino Leonardo Mayer. E' uscito a sorpresa, invece, Stanislaw Wawrinka: lo svizzero è stato sconfitto in 5 set dallo statunitense Reilly Opelka (6-3, 6-2, 6-2).