Wimbledon: Djokovic batte Kohlschreiber. Per Seppi esordio ok

Novak Djokovic ha superato senza troppo affanno il primo turno del torneo di Wimbledon. Il campione serbo, attuale numero uno del mondo, ha battuto in tre set (e due ore di gioco) il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 57 del ranking. Risultato del match: 6-3, 7-5, 6-3 a favore del detentore del titolo, che ha così aperto la caccia al quinto successo sull'erba londinese.

Esordio positivo per Andreas Seppi, che si è sbarazzato in quattro set - 6-3 6-7(8) 6-1 6-2 - del cileno Nicolas Jarry. Il 35enne di Caldaro ha avuto un solo momento critico quando non ha sfruttato tre set-point nel tie-break della seconda frazione poi perso per 10 punti a 8. Al prossimo turno l'altoatesino attende il vincente del match tra il rumeno Marius Copil, numero 88 Atp, e l'argentino Guido Pella numero 26 del ranking e del seeding.

Esordio amaro per Camila Giorgi a Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis: la 27enne di Macerata ha ceduto in due set alla diciannovenne ucraina Dayana Yastremska 6-3 6-3 in appena 67 minuti di gioco. Ha probabilmente "pescato" la peggior avversaria possibile Giulia Gatto-Monticone, alla prima presenza nel tabellone principale del Major british: la piemontese debutta domani contro Serena Williams, numero 10 del ranking e del seeding, sette volte trionfatrice sui prati londinesi.