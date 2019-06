Federer vince per la decima volta ad Halle

Tutto secondo pronostico e 10ma vittoria in carriera per Roger Federer nel torneo Atp 500 di Halle, chiusosi oggi sull'erba tedesca. In finale, il fuoriclasse svizzero ha battuto David Goffin, il belga che aveva eliminato ieri Matteo Berrettini, col punteggio di 7-6 6-1. Per il 37enne di Basilea si tratta della decima vittoria (su 13 finali disputate) sull'erba tedesca che lo aveva già visto campione nel 2003-2006, 2008, 2013-2015 e 2017. Halle rappresenta anche il 102mo trofeo in bacheca.