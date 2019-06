Berrettini non si ferma, è semifinale a Halle

La vittoria domenica scorsa a Stoccarda ha messo le ali a Matteo Berrettini, che ad Halle è approdato per la prima volta in semifinale in un torneo Atp 500.

Il romano si trova evidentemente a suo agio sull'erba tedesca e oggi è finita nel suo carniere una vittima illustre come il russo Karen Khachanov, numero nove del ranking mondiale, battuto col punteggio di 6-2, 7-6. Domani Berrettini avrà di fronte il belga David Goffin, che in rimonta ha eliminato a sorpresa il n.5 del mondo e idolo di casa Alexander Zverev per 3-6, 6-1, 7-6. Sulla carta, un vantaggio per l'azzurro, che può prolungare la striscia e trovarsi a giocare una nuova finale.

Il 23enne romano, numero 22 Atp, ha impiegato un'ora e mezza per battere Khachanov, che ha tramortito volando subito sul 4-0.

La timida reazione del moscovita non ha impedito all'azzurro di archiviare il primo set per 6-2. In avvio di seconda frazione Khachanov ha salvato una palla-break e poi ha cominciato a rispondere un po' meglio, riuscendo a trascinare l'avversario fino al sei pari. Nel tie break Berrettini ha allungato sul 3-1, poi sul 5-2 ed infine su è imposto 7-4 chiudendo con la volée di rovescio.