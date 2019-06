Tennis: Halle, Federer debutto vincente

Debutto vittorioso per Roger Federer nel torneo di Halle, consueto prologo sull'erba pre-Wimbledon.

Il fuoriclasse svizzero, n.3 del mondo e nove volte vincitore del torneo tedesco, ha esordito al primo turno battendo 7-6(1) 6-3 l'australiano John Millmann, n.57 Atp. Prossimo avversario per "King Roger", giovedì, sarà il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 77 Atp, in gara grazie ad una wild card.

Vincono all'esordio anche Andreas Seppi e Matteo Berrettini che si troveranno adesso di fronte al secondo turno. Al debutto, l'altoatesino, n.69 del ranking, ha battuto per 6-4 7-6(4) il tedesco Mats Moraing, mentre il 23enne romano, n.22 Atp dopo il successo a Stoccarda, ha regolato con un doppio 6-4 il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.17 del ranking mondiale e sesta testa di serie.