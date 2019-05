Parigi: per Nadal esordio sul velluto

Esordio sul velluto per Rafa Nadal agli Internazionali di Francia: sul 'Philippe Chatrier' contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, n.180 del ranking, il plurivincitore del Roland Garros vinto in scioltezza in tre set col punteggio 6-2 6-1 6-3.

Problemi avambraccio, la Kvitova si ritira - La due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova a poche ora dal suo debutto contro la rumena Sorana Cirstea, ha dato forfeit al Roland Garros. Lo ha ufficializzato la stessa campionessa ceca, n.6 Wta, via twitter. La Kvitova soffre di un problema all'avambraccio sinistro e una risonanza magnetica effettuata domenica sera ha confermato uno stiramento di secondo grado, che - ha fatto sapere la ceca - "peggiorerebbe se giocassi oggi. È una decisione difficile da prendere; sono davvero triste di non poter giocare quest'anno a Parigi e mi auguro di poter tornare nel 2020.