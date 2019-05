Open Italia, Osaka costretta al ritiro

La n.1 del ranking Wta, Naomi Osaka, è stata costretta al ritiro agli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico. Il match dei quarti di finale tra Osaka e l'olandese Kiki Bertens era programmato sul Centrale in apertura del programma di gioco odierno, ma per colpa di un problema alla mano destra la tennista nipponica non è potuto scendere in campo. Bertens vola quindi in semifinale senza giocare, e ora aspetta la vincente della partita tra Konta e Vondrousova, che si disputerà sul Grandstand.