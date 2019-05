Tennis, Open Italia, Federer, Nadal e Djokovic agli ottavi

Si torna a giocare sulla terra rossa del Foro Italico dopo la giornata di pioggia che ha stravolto il programma costringendo probabilmente diversi tennisti a un doppio turno. Nel tabellone femminile degli Internazionali Bnl d'Italia, esordio facile per la n.1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka che supera il secondo turno con un secco 6-3 6-3 alla slovacca Cibulkova. Qualificazione piu' sofferta per la spagnola Garbine Muguruza che supera in tre set l'americana Danielle Collins (6-4 4-6 6-2). Nel tabellone maschile, fuori al secondo turno l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie n.5, battuto dallo spagnolo Fernando Verdasco 4-6 6-4 7-5.

Accesso agli ottavi in discesa per per Rafa Nadal, contro Jeremy Chardy. Lo spagnolo numero 2 del mondo si è infatti imposto 6-0, 6-1 in poco più di un'ora di gioco contro il francese. Nadal aprirà la sessione serale sul Centrale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n.14 del seeding).

Niente da fare per Jannik Sinner, 17enne di Sesto Pusteria, numero 262 del ranking, che domenica aveva battuto in rimonta lo statunitense Steve Johnson, numero 59 Atp, dopo aver salvato un match-point: l'altoatesino ha ceduto per 6-3 6-2, in un'ora e 17 minuti, al greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, in una sfida tutta Next Gen. Sinner, seguito da Andrea Volpini del team di Riccardo Piatti, è la rivelazione di questo avvio di stagione in cui ha vinto un challenger (Bergamo) e raggiunto un'altra finale (Ostrava) oltre a due titoli futures (Trento e Pula): Jannik aveva ottenuto una wild card per il main draw attraverso le pre-qualificazioni.

Roger Federer ha battuto il portoghese Joao Sousa in due set con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 20 minuti. Il campione svizzero, quattro volte finalista a Roma, tornerà in campo in questa giornata dal menu ricchissimo per gli appassionati per giocarsi un posto nei quarti contro il croato Borna Coric, numero 15 della classifica mondiale e 13esima testa di serie.

Saluta gli Internazionali d'Italia con una squalifica Nick Kyrgios: l'australiano, durante il terzo set del match con il giovane norvegese Casper Ruud, sotto 6-3 6-7(5) 2-1, durante una discussione con il giudice di sedia ha preso a calci una bottiglia e poi lanciato in campo una sedia, comportamento che gli è costato la squalifica. Ruud accede così agli ottavi dove affronterà Juan Martin Del Potro.

Anche Novak Djokovic raggiunge gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-1 6-3 in 66 minuti. Stasera Djokovic scenderà di nuovo in campo contro il vincente del match tra l'azzurro Marco Cecchinato e Philippe Kohlschreiber.