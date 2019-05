Open Italia: Fognini ok, battuto Tsonga

Buona la prima per Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia di tennis. Il 31enne ligure, trionfatore nel Masters 1000 di Montecarlo, sul campo Centrale del Foro Italico ha sconfitto il francese Jo-Wilfried Tsonga col punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco. Al secondo turno Fognini, decima testa di serie del torneo di Roma, affronterà il vincente dell'incontro tra il moldavo Albot e il francese Paire.



Marco Cecchinato supera in tre set l'australiano De Minaur con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 e si qualifica per il secondo turno degli Internazionali di tennis a Roma, dove se la vedrà contro il tedesco Kohlschreiber.



Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego agli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Il tennista torinese si è arreso al terzo set contro il russo Khachanov con il risultato di 3-6 7-6 (7-1) 4-6 in 2 ore e 25 minuti di gioco.



Sara Errani si arrende alla slovacca Vittoria Kuzmova con il risultato di 6-1 6-0 e dice addio ai Internazionali d'Italia al primo turno.