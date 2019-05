Tennis: al via Open Bnl, impresa Sinner e Berrettini va

L'attesa è tutta per Roger Federer, il grande assente delle ultime tre edizioni che ha deciso di ritornare al Foro Italico. Intanto la consueta pioggia ha bagnato le gare con cui gli Open Bnl d'Italia sono entrati nel vivo: ma l'Italia può subito sorridere con Matteo Berrettini, che ha superato in due set (6-2 6-4) il francese Pouille e si è regalato il secondo turno con una sfida da prime time contro il n.4 Atp Alexander Zverev. Si guadagna la scena da big il giovanissimo Jannick Sinner: a 17 anni l'altoatesino passa il turno dopo una splendida rimonta contro Steve Johnson (1-6 6-1 7-5) al suo esordio agli Internazionali. Al secondo turno se la vedrà con il greco Tsitsipas, numero 9 Atp. Niente da fare invece per Filippo Baldi: il lombardo è stato sconfitto da Taylor Fritz per 6-4 6-3. Grande attesa per Federer che reduce dal ko di Madrid ai quarti ad opera di Thiem, esordirà mercoledì direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra lo statunitense Frances Tiafoe e il portoghese Joao Sousa. Roma è uno dei pochissimi appuntamenti che gli manca nel palmares dopo aver giocato e perso ben quattro finali, l'ultima nel 2015. I tifosi aspettano in campo Fabio Fognini, chiamato a un esordio non facile contro Tsonga: "Avrei voluto affrontare qualcun altro sicuramente. Ci siamo allenati a Marrakech, poi lui si è ritirato a Montecarlo ed è stato fermo fino adesso. Sarà una partita complicata, con un avversario che è stato tra i primi dieci, un avversario di esperienza. Ma anche lui non penso sia contento di avere me al primo turno. Sa che sono pericoloso, ora soprattutto che sono più tranquillo", ha detto il tennista sanremese entrato ormai in pianta stabile tra i primissimi del ranking Atp e reduce dal successo di Montecarlo.