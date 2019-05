Tennis: Madrid, Fognini agli ottavi

Ha fatto in fretta Fabio Fognini a qualificarsi per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a Montecarlo, ha impiegato appena 69 minuti per regolare con un doppio 6-2 l'australiano John Millman. Prossimo ostacolo per il ligure, domani, l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del seeding.

Dopo Novak Djokovic e Roger Federer, è positivo anche l'esordio di Rafa Nadal. Il maiorchino ha battuto il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 30 Atp 6-3 6-3 in un'ora e 37 minuti. Domani a contendergli l'accesso ai quarti di finale lo spagnolo troverà un altro Next Gen, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 37 del ranking.