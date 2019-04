Montepremi di Wimbledon cresce del 12%

(ANSA) - LONDRA, 30 APR - Wimbledon, il più importante torneo di tennis al mondo, diventa ancora più ricco. La prossima edizione, che si giocherà all'All England Croquet Club dall'1 al 14 luglio, vedrà infatti il montepremi crescere di quasi il 12%, a circa 44 milioni di euro (+11,8% rispetto allo scorso anno).

Ai vincitori del tabellone del singolare maschile e femminile andranno circa 2,7 milioni di euro. I perdenti del primo round si vedranno corrispondere il 15% in più di un anno fa: 45.000 sterline (poco più di 52 mila euro).

Oltre alle novità economiche, gli organizzatori hanno annunciato un "altamente probabile" cambio della regola anche per il servizio, con l'introduzione di un orologio visibile per la battuta. L'amministratore delegato del torneo, Richard Lewis, ha tenuto a precisare che l'eventuale nuova disposizione "non sarebbe un cambio di regole (già oggi sono previsti 25 secondi per la battuta, ndr), ma solo un dispositivo visibile sul campo per gestire la norma".