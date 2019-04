Barcellona, Nadal e Thiem ai quarti

Rafa Nadal e Dominic Thiem strappano il passi per i quarti del torneo di Barcellona. Il n.2 del mondo ha regolato con un doppio 6-3 il connazionale David Ferrer, mentre l'austriaco, n.5 del ranking mondiale, ha superato per 7-5 6-1 lo spagnolo Jaume Munar. Esce di scena invece il bulgaro Grigor Dimitrov, ex n.3 del mondo a fine 2017 e oggi è 43mo, sconfitto dal cileno Nicolas Jarry 2-6 6-4 7-6. Ai quarti ci sono anche Kei Nishikori e Daniil Medvedev. Il giapponese, n.7 Atp e quarta testa di serie - l'unico in grado negli ultimi 16 anni di interrompere l'egemonia spagnola in terra catalana con la doppietta 2014-2015, ha sconfitto per 6-1 6-3 il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, 18 anni e n.31 del ranking mondiale. Passa il turno anche il russo Daniil Medvedev, n.14 Atp, che ha superato l'americano Mackenzie McDonald 6-3 6-2.

Infortunio al gomito, Anderson salta stagione su 'rosso' - Kevin Anderson è costretto a saltare tutta la stagione sulla terra battuta, compresi gli appuntamenti dei "1000" di Madrid e Roma e il Roland Garros, per il problema al gomito destro che lo sta condizionando in questa stagione. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sudafricano, n.6 del ranking mondiale. "Volevo farvi sapere che quest'anno mancherò purtroppo la stagione della terra. Dopo aver discusso con i miei medici e il mio team, abbiamo pensato che la decisione migliore fosse quella di riposare e recuperare dal mio infortunio al gomito per qualche altra settimana. Continuerò a lavorare sodo ogni giorno per tornare sano in tempo per l'erba", ha scritto su Twitter il 32enne di Johannesburg, che ha vinto il titolo a Pune, in India, nella prima settimana dell'anno, ma poi ha giocato solo altri due tornei nel 2019, venendo eliminato al secondo turno a Melbourne e raggiungendo i quarti di finale nel "1000" di Miami, fermato da Roger Federer. "So che questa è la decisione giusta a lungo termine per la mia carriera", ha concluso Anderson,