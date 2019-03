Indian Wells, si ritira S. Williams

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Al torneo di Indian Wells, che si gioca sui veloci campi in cemento della località californiana, non sbaglia la tennista rumena Simona Halep, numero 2 del mondo, che passa il turno e accede agli ottavi di finale battendo per 7-6(3) 7-5 l'ucraina Katerina Kozlova. E' andata male invece a Serena Williams, attualmente numero 10 del ranking, che si è ritirata all'inizio del secondo set 8 (e dopo aver perso il primo per 6-3) con la spagnola Garbine Muguruza. La 37enne campionessa americana ha dato forfait dopo aver chiesto un medical time e essersi fatta controllare la pressione.

Nella notte italiana è approdata negli ottavi anche l'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking, che dopo il sofferto esordio con la statunitense di origini russe Sofia Kenin (33) reduce dalla finale del torneo di Acapulco, si è imposta per 7-5 6-4 sull'australiana Daria Gavrilova (53).