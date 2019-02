Tennis: Doha incorona la Mertens

Primo successo in un Premier per la belga Elise Mertens, che ha conquistato il "Qatar Total Open", torneo WTA conclusosi sui campi in cemento di Doha. La 23enne di Leuven, n.21 del ranking mondiale, ha superato in rimonta, col punteggio di 3-6 6-4 6-3 la rumena Simona Halep, n.3 Atp e prima favorita del seeding. Mertens ha così completato una settimana da favola, nella quale ha messo in fila una dietro l'altra tre top ten: nei quarti aveva battuto l'olandese Kiki Bertens, in semifinale la tedesca Angelique Kerber e oggi la 27enne di Costanza.