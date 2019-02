Fed Cup: Errani ko, Svizzera-Italia 1-0

L'Italia ha perso il primo singolare nella sfida di Fed Cup con la Svizzera: l'elvetica Belinda Bencic ha infatti battuto Sara Errani, oggi al ritorno in campo dopo la squalifica, per 6-2 7-5. La partita, giocata sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena di Biel è valido per il primo turno del World Group II di quella che, in pratica, viene anche detta la Coppa Davis femminile.

Nel secondo match della giornata in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi. Domani mattina, la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, ovvero Bencic e Giorgi, a seguire quella tra le numero due Golubic e Errani, poi in chiusura il doppio tra la coppia elvetica Timea Bacsinszky/Jil Teichmann e quella azzurra formata da Jasmine Paolini e Martina Trevisan.