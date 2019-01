Australian Open, Nadal in finale

Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open 2019. Il fuoriclasse spagnolo ha eliminato in semifinale il giovanissimo talento greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio nettissimo di 6-2, 6-4, 6-0. Si è fermata a un passo dalla finale di Melbourne dunque l'avventura del'astro nascente del tennis mondiale, che ha eliminato Roger Federer.

La partita di oggi non ha avuto storia, Nadal ha preso il comando subito e non l'ha più ceduto, tenendo lontano il suo rivale e mettendolo sempre in difficoltà. Lo spagnolo adesso guarda da vicino al 18mo Slam in carriera, è per la quinta volta in finale agli Australian Open, e adesso attende di sapere chi sarà l'avversario di domenica in finale, se il serbo Novak Djokovic numero uno del mondo o il francese Lucas Pouille, numero 28 del ranking. I due si affronteranno domani a Melbourne.

In finale donne la sfida è Osaka-Kvitova - Saranno la giapponese Naomi Osaka e la ceca Petra Kvitova la finaliste degli Australian Open 2019 a Melbourne. Questo il verdetto delle due semifinali giocate nella notte italiana. La prima a guadagnare il posto di finalista è stata la Kvitova, numero 6 del mondo, che ha battuto la sorprendente americana Danielle Collins, numero 35 del ranking, che a lungo ha cullato il sogno di arrivare fino in fondo di questo primo Slam dell'anno. Le speranze della rivelazione statunitense si sono infrante sul 7-6(2) 6-0 con cui la ceca ha chiuso i conti in un'ora e mezza di gioco. Nella seconda semifinale la nipponica, già trionfatrice agli Us Open dell'anno scorso, e attualmente numero 4 del tennis mondiale, si è imposta sull'altra ceca Karolina Pliskova, numero 8 del ranking, con il risultato di 6-2 4-6 6-4, in poco meno di due ore di gioco.