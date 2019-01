Coppa Davis, convocati azzurri per India

In vista dell'incontro di Coppa Davis India-Italia, in programma l'1 e 2 febbraio a Calcutta e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione, il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato i giocatori Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Andreas Seppi. Lo rendo noto la Federtennis.

"Così come già concesso in passato a giocatrici dal lungo curriculum azzurro quali Silvia Farina, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci -si legge nel comunicato della federazione- la Fit ha autorizzato il capitano ad accettare la richiesta di non essere convocato avanzata da Fabio Fognini, il cui debutto in Coppa Davis risale al 2008".

Si giocherà sui campi in erba del Calcutta South Club, che festeggerà così in occasione della sfida di Coppa Davis il centesimo anno di attività. Quanto alla squadra indiana, il capitano Mahesh Bhupati ha convocato Prajnesh Gunneswaran, Ramkumar Ramanathan, Saketh Myneni, Rohan Bopanna e Divij Sharan.