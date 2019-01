A Sydney sfuma il sogno di Seppi, vince De Minaur

Andreas Seppi non ce l'ha fatta. E nella finale del torneo di Sydney ha dovuto arrendersi al rivale australiano Alex de Minaur, che ha vinto in due set con il punteggio di 7-5 7-6. Per de Minaur è la prima vittoria in carriera in un torneo Atp, per il 34enne atleta trentino resta comunque un buonissimo risultato in questo avvio di stagione, che continuerà già dopodomani con il primo turno degli Australian Open a Melbourne, dove l'azzurro affronterà il 29enne americano Steve Johnson. Oltretutto l'arrivoin finale vale per l'italiano l'avanzamento nella classifica mondiale dal n. 37 al n. 35.

La finale è stata decisa da alcuni errori di Seppi soprattutto alla fine del primo set, che hanno condizionato l'andamento della partita che, invece per lunghi tratti, si è mantenuta in equilibrio, e dopo due ore di gioco ha dato ragione al tennista australiano. Per Seppi è stata la nona finale in carriera, la prima sui campi in cemento, tre i titoli finora conquistati.