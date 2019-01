Tennis, Murray annuncia il ritiro

Andy Murray si arrende. Lo scozzese, già numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il ritiro a fine stagione. "Spero di arrivare fino a Wimbledon" ha detto il campione alla vigilia degli Australian Open a Melbourne. "Non posso continuare, questo potrebbe essere l'ultimo torneo" ha detto in lacrime il tennista scozzese, che comunque ha confermato che prenderà parte regolarmente al torneo australiano dove è stato 5 volte finalista. La decisione del ritiro è legata, come lui stesso ha spiegato, al persistere di un dolore all'anca destra che lo tormenta ormai da 2 anni.