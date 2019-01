Auckland, Fognini si ferma ai quarti

Si è fermata ai quarti di finale l'avventura di Fabio Fognini al torneo "ASB Classic", che si disputa sui campi in cemento di Auckland, Nuova Zelanda.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, ha ceduto per 6-3 6-1 al tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 34 Atp, vincitore nell'edizione del 2008. E' la quinta volta che il 35enne di Augsburg batte Fognini, su sette sfide complessive.

In semifinale Kohlschreiber troverà lo statunitense Tennys Sandgren (63) che ha battuto per 6-3 7-6(5) l'argentino Leonardo Mayer (54) Nell'altro quarto di finale, inattesa vittoria del britannico Cameron Norrie (93) sull'americano Taylor Fritz (50) sconfitto 7-6(3) 6-3. In semifinale, Norrie se la vedrà con il vincente del match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (24) e il tedesco Jan-Lennard Struff (58).