Hopman Cup: Germania ko, vince Svizzera di Federer

La Svizzera di Roger Federer vince per la quarta volta la Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF, che si è conclusa sul veloce indoor della "Perth Arena". In finale superata la Germania 2-1: il punto decisivo è arrivato nel doppio contro la coppia tedesca Zverev-Kerber superata 4-0 1-4 4-3 (4). Nei due singolari, Federer aveva superato Zverev 6-4 6-2, mentre la Kerber aveva avuto ma meglio sulla Bencic 6-4 7-6(6).