Cecchinato in semifinale a Doha

Marco Cecchinato è in semifinale del torneo di Doha. Il 26enne palermitano, n.20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, ha superato il serbo Dusan Lajovic, 7-6(2) 6-2. Ora, in semifinale Cecchinato sfiderà venerdì il ceco Tomas Berdych, n.71 del ranking mondiale dopo un 2018 segnato da problemi fisici e chiuso praticamente a metà stagione, in gara grazie ad una wild card, che ha sconfitto per 6-2 6-4 il francese Pierre-Hugues Herbert.